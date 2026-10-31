В Уфі після атаки безпілотників спалахнула пожежа на НПЗ Башнефть-Новойл

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У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

За даними ASTRA, після атаки БпЛА на території НПЗ «Башнефть-Новойл» спалахнула пожежа. Місцеві жителі в міських чатах повідомляють, що в Уфі могли атакувати одразу два промислові підприємства.

OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши фотографії очевидців, припустив, що на заводі могла загорітися установка каталітичного риформінгу Л-35.

Це важливий елемент технологічного процесу на великому нафтопереробному підприємстві. Установка відповідає за виробництво високооктанового компонента автомобільного бензину — риформату, а також водню, необхідного для очищення моторного пального.

Без стабільної роботи цього об'єкта завод технічно не може виробляти сучасні екологічні види пального.

«Башнефть-Новойл» є одним із ключових підприємств Уфімського нафтопереробного комплексу. Завод випускає бензини класу «Євро-6», дизельне пальне, авіаційний гас та промислові оливи.

Компанія «Башнефть», яка належить ПАТ «Роснефть», управляє в Північній промисловій зоні Уфи трьома великими нафтопереробними заводами:

«Башнефть-Уфанефтехим»;

«Башнефть-Новойл»;

«Башнефть-УНПЗ».

Усі три підприємства розташовані фактично поруч і разом утворюють Уфімський нафтопереробний комплекс — один із найбільших у Росії. Його сукупна потужність сягає 23,5 млн тонн сировини на рік.

Раніше, 21 вересня 2026 року, повідомлялося про пожежу в промисловій зоні Уфи, де розташовано одразу кілька нафтопереробних підприємств.

Інформація про остаточні масштаби пошкоджень «Башнефть-Новойл», наслідки можливого ураження установки Л-35 та стан інших підприємств комплексу наразі потребує уточнення.

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA.

У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області. Після атаки на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Підприємство, зокрема, виробляє реактивне паливо для російської авіації.

Напередодні складський комплекс російського маркетплейсу OZON в Омську часткововигорівпісля удару безпілотників FP-1. Компанія Fire Point оприлюднила супутниковий знімок, на якому видно наслідки атаки. За її даними, дрони подолали понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

У Росії онлайн-ритейлер Ozon оцінив збитки від атак українських дронів у 30,1 млрд рублів, або $373,1 млн. Атаки торкнулися приблизно десятка складів компанії в різних регіонах країни.

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