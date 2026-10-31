W Ufie, po ataku dronów, wybuchł pożar w rafinerii Bashneft-Novoyl

W rosyjskiej Ufie, stolicy Baszkirii, w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w rafinerii „Baszneft-Novoyl”. Miejscowi mieszkańcy twierdzą również, że atak mógł dotknąć od razu dwa zakłady.

Według danych ASTRA po ataku dronów na terenie rafinerii „Baszneft-Novoyl” wybuchł pożar. Mieszkańcy w miejskich czatach informują, że w Ufie mogły zostać zaatakowane od razu dwa zakłady przemysłowe.

Analityk OSINT z ASTRA, po przeanalizowaniu zdjęć naocznych świadków, wysunął przypuszczenie, że w rafinerii mogła zapalić się instalacja reformingu katalitycznego L-35.

Jest to ważny element procesu technologicznego w dużym zakładzie rafineryjnym. Instalacja ta odpowiada za produkcję wysokooktanowego składnika benzyny samochodowej – reformatu – a także wodoru niezbędnego do oczyszczania paliwa silnikowego.

Bez stabilnej pracy tego obiektu rafineria technicznie nie jest w stanie produkować nowoczesnych, ekologicznych rodzajów paliw.

„Baszneft-Novoyl” jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw kompleksu rafineryjnego w Ufie. Zakład produkuje benzyny klasy „Euro-6”, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz oleje przemysłowe.

Spółka „Baszneft”, należąca do PJSC „Rosnieft”, zarządza w północnej strefie przemysłowej Ufy trzema dużymi rafineriami ropy naftowej:

„Baszneft-Ufaneftechim”;

„Baszneft-Novoyl”;

„Baszneft-UNPZ”.

Wszystkie trzy zakłady znajdują się praktycznie obok siebie i razem tworzą kompleks rafineryjny w Ufie — jeden z największych w Rosji. Jego łączna wydajność sięga 23,5 mln ton surowca rocznie.

Wcześniej, 21 września 2026 r., poinformowano o pożarze w strefie przemysłowej Ufy, gdzie znajduje się kilka zakładów rafineryjnych.

Informacje dotyczące ostatecznej skali zniszczeń w „Baszneft-Novoyl”, skutków ewentualnego uszkodzenia instalacji L-35 oraz stanu pozostałych zakładów kompleksu wymagają obecnie doprecyzowania.

Wskazuje na to analiza OSINT przeprowadzona przez ASTRA.

W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim. Po ataku na terenie lokalnej rafinerii wybuchł pożar. Zakład ten produkuje między innymi paliwo lotnicze dla rosyjskich sił powietrznych.

Dzień wcześniej kompleks magazynowy rosyjskiej platformy handlowej OZON w Omsku uległ częściowemu spaleniu po uderzeniu dronów FP-1. Firma Fire Point opublikowała zdjęcie satelitarne, na którym widać skutki ataku. Według jej danych drony pokonały ponad 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą.

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki. Po atakach wybuchły pożary na obiektach naftowych i w magazynie firmy Ozon, a także ucierpiało centrum danych firmy VK, której należy serwis społecznościowy „VKontakte”. Ponadto w regionie doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej, w wyniku czego około 20 tysięcy osób pozostało bez prądu.

W Rosji internetowy sprzedawca detaliczny Ozon oszacował straty spowodowane atakami ukraińskich dronów na 30,1 mld rubli, czyli 373,1 mln dolarów. Ataki dotknęły około dziesięciu magazynów firmy w różnych regionach kraju.

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