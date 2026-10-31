В Уфе после атаки беспилотников вспыхнул пожар на НПЗ «Башнефть-Новойл»

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

По данным ASTRA, после атаки БПЛА на территории НПЗ «Башнефть-Новойл» вспыхнул пожар. Местные жители в городских чатах сообщают, что в Уфе могли атаковать сразу два промышленных предприятия.

OSINT-аналитик ASTRA, проанализировав фотографии очевидцев, предположил, что на заводе могла загореться установка каталитического риформинга Л-35.

Это важный элемент технологического процесса на крупном нефтеперерабатывающем предприятии. Установка отвечает за производство высокооктанового компонента автомобильного бензина — риформата, а также водорода, необходимого для очистки моторного топлива.

Без стабильной работы этого объекта завод технически не может производить современные экологичные виды топлива.

«Башнефть-Новойл» является одним из ключевых предприятий Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса. Завод выпускает бензины класса «Евро-6», дизельное топливо, авиационный керосин и промышленные масла.

Компания «Башнефть», принадлежащая ПАО «Роснефть», управляет в Северной промышленной зоне Уфы тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами:

«Башнефть-Уфанефтехим»;

«Башнефть-Новойл»;

«Башнефть-УНПЗ».

Все три предприятия расположены фактически рядом и вместе образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс — один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 млн тонн сырья в год.

Ранее, 21 сентября 2026 года, сообщалось о пожаре в промышленной зоне Уфы, где расположено сразу несколько нефтеперерабатывающих предприятий.

Информация об окончательных масштабах повреждений «Башнефть-Новойл», последствиях возможного повреждения установки Л-35 и состоянии других предприятий комплекса пока требует уточнения.

Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский город Новокуйбышевск в Самарской области. После атаки на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Предприятие, в частности, производит реактивное топливо для российской авиации.

Накануне складской комплекс российского маркетплейса OZON в Омске частично сгорел после удара беспилотников FP-1. Компания Fire Point обнародовала спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки. По её данным, дроны преодолели более 2500 километров от границы с Украиной.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн. Атаки затронули примерно десяток складов компании в разных регионах страны.

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