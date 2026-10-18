У Петербурзі дрони атакували нафтові об’єкти, склад Ozon і датацентр VK

У ніч на 18 жовтня Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали атаки безпілотників. Після ударів загорілися кілька об’єктів, зокрема нафтовий термінал, нафтобаза та склад компанії Ozon. Також дрони атакували датацентр «ВКонтакте» й уразили міст, який є частиною однієї з головних автомагістралей міста. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників. За його словами, пожежа виникла на території Петербурзького нафтового терміналу. Загоряння також зафіксували на інших об’єктах інфраструктури в чотирьох районах міста.

Водночас, за повідомленням російського телеграм-каналу Astra, жителі Петербурга не отримали попереджень про загрозу дронів або отримали їх із суттєвою затримкою. За результатами OSINT-аналізу Astra, після атаки горів найбільший паливний термінал міста. Також пожежа спалахнула на нафтобазі «Струмки» в Красногвардійському районі Санкт-Петербурга.

Нафтобаза має загальну місткість 3 900 кубометрів. Її використовують для зберігання та відвантаження бензину АІ-92, АІ-95 і дизельного пального. Інформації про масштаби пошкоджень цих об’єктів у наведених повідомленнях немає. Після атаки про пожежу на своєму складі в Санкт-Петербурзі повідомила й компанія Ozon. Там заявили, що постраждалих немає. Інших подробиць щодо пошкоджень складу компанія не навела.

Окремою ціллю атаки став датацентр компанії VK, якій належить соціальна мережа «ВКонтакте». Він розташований у селі Новосергіївка Всеволожського району Ленінградської області, неподалік адміністративної межі із Санкт-Петербургом. У компанії заявили, що її сервіси продовжують працювати у звичайному режимі. Однак, за даними Astra, після удару користувачі повідомляли про масштабні перебої в роботі «ВКонтакте» та пов’язаних із нею сервісів.

За інформацією телеграм-каналу, поряд із датацентром також було уражено електричну підстанцію. Водночас точний масштаб пошкоджень обох об’єктів наразі невідомий.Ще одним об’єктом, який потрапив під удар, став вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. За даними Astra, безпілотник влучив у споруду, розташовану приблизно за 4,5 кілометра від Петербурзького нафтового терміналу. Ступінь пошкоджень мосту встановлюють.

Міст є частиною південної естакади Західного швидкісного діаметра — платної автомагістралі, яка сполучає південну та північну частини Санкт-Петербурга. Інформації про те, чи вплинув удар на рух транспорту цією ділянкою, у повідомленні немає. Наслідки атаки відчули й жителі Ленінградської області. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про аварійне відключення електроенергії. За його словами, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

Отже, атака охопила одразу кілька типів об’єктів — від паливної інфраструктури та складських приміщень до датацентру й транспортної споруди. Повний масштаб пошкоджень у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області ще уточнюють. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Росія не може забезпечити повноцінний протиповітряний захист усіх великих промислових об’єктів на своїй території. Причиною називають значні розміри підприємств, через які складно повністю прикрити їх від українських ударів.



