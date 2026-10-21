Війна: На Харківщині два наземні роботи допомогли евакуювати пораненого бійця

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Військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади успішно евакуювали пораненого побратима на Козачолопанському напрямку Харківщини. Для операції використали два наземні роботизовані комплекси — «Гімлі» та «Ардал».

Під час евакуації робот «Гімлі» з пораненим бійцем застряг у багнюці, тож інший комплекс, «Ардал», допоміг витягнути його. Загалом операція тривала понад шість годин.

Однак дорогою роботизований комплекс застряг у багнюці посеред відкритого поля. Щоб продовжити евакуацію, військові відправили на допомогу другий НРК - "Ардал".

Попри невеликі розміри, "Ардал" зміг витягнути "Гімлі" з багнюки, після чого той продовжив рух із пораненим.

У результаті українським захисникам вдалося успішно завершити евакуацію.

Операцію провели оператор із позивним "Хижак" та штурман "Пасат" під керівництвом командира відділення "Чорного".

Кадри рятувальної операції, яка тривала понад шість годин, оприлюднили бійці 58-ї ОМПБр.

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