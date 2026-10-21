Żołnierze 58. oddzielnej brygady motopiechotnej przeprowadzili udaną ewakuację rannego kolegi na kierunku Kozačolopanskij w obwodzie charkowskim. Do przeprowadzenia operacji wykorzystano dwa naziemne kompleksy robotyczne — „Gimli” i „Ardal”.

Podczas ewakuacji robot „Gimli” z rannym żołnierzem utknął w błocie, więc drugi kompleks, „Ardal”, pomógł go wyciągnąć. Łącznie operacja trwała ponad sześć godzin.

Jednak po drodze zrobotyzowany kompleks utknął w błocie na środku otwartego pola. Aby kontynuować ewakuację, wojskowi wysłali na pomoc drugi zrobotyzowany kompleks – „Ardal”.

Pomimo niewielkich rozmiarów „Ardal” zdołał wyciągnąć „Gimli” z błota, po czym ten kontynuował jazdę z rannym.

W rezultacie ukraińskim obrońcom udało się pomyślnie zakończyć ewakuację.

Operację przeprowadzili operator o pseudonimie „Drapieżnik” oraz nawigator „Pasat” pod dowództwem dowódcy oddziału „Czarny”.

Nagrania z akcji ratunkowej, która trwała ponad sześć godzin, opublikowali żołnierze 58. OMPB.

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