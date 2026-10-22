W Kijowie, w wyniku nocnego ataku Rosji, uszkodzony został park handlowy Pochajna

W nocy z 21 na 22 października, w wyniku połączonego ataku rosyjskiego na Kijów, uszkodzeniu uległ park handlowy „Pocajna”. Uderzeniu uległo kilka sklepów znajdujących się na terenie kompleksu handlowego.

Informację o zniszczeniach potwierdziła dyrektor generalna firmy „Nhood Ukraina” Anna Koryagina, która zarządza tym parkiem handlowym.

Według Koryaginy park handlowy doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Nie podała jednak szczegółów dotyczących zniszczeń i strat.

Park handlowy „Pocajna” składa się z dwóch budynków sklepowych, a jego łączna powierzchnia najmu wynosi 28 200 km². W parku handlowym działały: sklep z artykułami sportowymi Decathlon, sklepy odzieżowe LC Waikiki, Argo, Colin’s, sklep z artykułami gospodarstwa domowego JYSK, Aves Auto Hub, „Epicentrum” oraz „Nowa Poczta”.

Oświadczenie firmy JYSK

Dyrektor firmy JYSK na Ukrainie Jewgienij Iwanica poinformował o zniszczeniu sklepu.

„Niestety, dziś rano podczas intensywnego ostrzału rakietowego Kijowa zniszczony został kolejny sklep JYSK – na ulicy Počajna. Sklep spłonął doszczętnie” – napisał na LinkedIn.

Według Iwanicy pracownicy i klienci nie odnieśli żadnych obrażeń.

„Wszystkie zamówienia klientów zostaną dostarczone. Wszyscy pracownicy zachowają swoje miejsca pracy i będą kontynuować pracę w innych sklepach sieci. Nadal się rozwijamy: dzisiaj podpiszemy jedną nową umowę najmu, a jutro – kolejną” – podkreślił Iwanica.

Oświadczenie firmy Decathlon

Również ze względów bezpieczeństwa oraz w celu przeprowadzenia prac remontowych sklep Decathlon jest tymczasowo nieczynny. Sieć realizowała wszystkie zamówienia internetowe i wysyłała je ze sklepu w parku handlowym. Z powodu zamknięcia sklepu detalista nie będzie obecnie w stanie skontaktować się z klientami w sprawie zamówień złożonych 21.10.2026 r., jak podano w komunikacie na Facebooku.

Sklep Comfy przy ulicy Počajnej działa w normalnym trybie, poinformowała służba prasowa.





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