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W obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład

UA NEWS 22 października 2026 23:00
W obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład

Wieczorem 22 października, w wyniku kolejnego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, w rejonie chmielnickim zniszczono budynki lokalnego przedsiębiorstwa. 

W budynku na terenie obiektu uszkodzono fasadę i wybito szyby. Według wstępnych danych obwodowej administracji wojskowej w wyniku ostrzału nikt z mieszkańców nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

Źródło: szef obwodowej administracji wojskowej w Chmielnickim Siergiej Tiurin.

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód chmielnicki dwóch mieszkańców powiatu kamieniecko-podolskiego odniosło rany od odłamków. Zwrócili się oni do lekarzy i otrzymują niezbędną pomoc.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

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