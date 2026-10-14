На Хмельниччині через падіння уламків дрона загорілася АЗС, є постраждалі

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У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки російських безпілотників на Хмельниччині.

Через падіння уламків БпЛА виникла пожежа на АЗС у Хмельницькому районі, внаслідок чого двоє людей зазнали легких поранень.

Крім того, в одному з мікрорайонів Хмельницького уламки безпілотника спричинили займання у двох приватних домоволодіннях. За попередньою інформацією, постраждалих там немає.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники неодноразово були змушені залишати місця проведення робіт через повторні удари.

Також триває гасіння пожежі на одному з підприємств Хмельницького району. До ліквідації займання залучили 80 рятувальників і 22 одиниці техніки ДСНС.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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