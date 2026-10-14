В Хмельницкой области из-за падения обломков дрона загорелась АЗС, есть пострадавшие

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки российских беспилотников в Хмельницкой области.

Из-за падения обломков БПЛА возник пожар на АЗС в Хмельницком районе, в результате чего два человека получили легкие ранения.

Кроме того, в одном из микрорайонов Хмельницкого обломки беспилотника вызвали возгорание в двух частных домовладениях. По предварительной информации, пострадавших там нет.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели неоднократно были вынуждены покидать места проведения работ из-за повторных ударов.

Также продолжается тушение пожара на одном из предприятий Хмельницкого района. К ликвидации возгорания привлечены 80 спасателей и 22 единицы техники ГСЧС.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85 % товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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