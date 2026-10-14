На Херсонщині через атаку РФ двоє людей дістали поранення, пошкоджені будинки

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У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

За інформацією Олександра Прокудіна, російські війська атакували Антонівку, Берислав, Білозерку, Станіслав, Олександрівку, Широку Балку, Софіївку, Урожайне, Нововоронцовку, Нововоскресенське, Придніпровське, Садове, Дніпровське, Комишани, Сонячне, Червоний Яр, Бургунку, Гаврилівку, Дудчани, Кізомис, Милове, Михайлівку, Новокаїри, Новорайськ, Саблуківку, Тягинку, Шевченківку, Дар’ївку, Інгулець, Микільське, Понятівку, Чайчине, Велетенське, Янтарне та місто Херсон.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоповерховий будинок, три приватні оселі, сільськогосподарська споруда та приватні автомобілі.

Загалом протягом доби в області зафіксували двох поранених внаслідок російської агресії.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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