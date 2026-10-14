В Херсонской области в результате атаки РФ двое человек получили ранения, повреждены дома

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии двое человек получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

По информации Александра Прокудина, российские войска атаковали Антоновку, Берислав, Белозерку, Станислав, Александровку, Широкую Балку, Софиевку, Урожайное, Нововоронцовку, Нововоскресенское, Приднепровское, Садовое, Днепровское, Комышаны, Солнечное, Красный Яр, Бургунку, Гавриловку, Дудчаны, Кизомис, Миловое, Михайловку, Новокаиры, Новорайск, Саблуковку, Тягинку, Шевченковку, Дарьевку, Ингулец, Никольское, Понятивку, Чайчино, Велетенское, Янтарное и город Херсон.

В результате вражеских ударов повреждены многоэтажный дом, три частных дома, сельскохозяйственное сооружение и частные автомобили.

Всего за сутки в области зафиксировали двух раненых в результате российской агрессии.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

Читай нас в