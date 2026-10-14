Генеральный штаб сообщил о 229 боевых столкновениях за сутки и назвал самое горячее направление

За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Суходола, Толстодубового, Малой Слободки, Рыжевки, Малой Корчаковки и Волфиного.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 16 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Избицкого, Волчанских Хуторов, Волоховки, Вильхуватки и Рыбалчиного.

На Лиманском направлении наши защитники отразили семь атак в районах Дибровы, Лимана и Заречного.

На Славянском направлении захватчики совершили восемь атак в районах Кривой Луки, Ямполя и Николаевки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Роскошного, Новоселовки, Осикового, Ильиновки, Николайполя и Долгой Балки.

Наибольшее количество наступательных действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 39 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также в сторону Вольного, Кучерового Яра, Софиевки, Петровки, Золотого Колодца, Доброполья, Нового Донбасса, Черниговки, Родинского, Новоалександровки, Мирного, Удачного и Муравки.

На Гуляйпольском направлении отражено десять атак захватчиков в районах Долинки, Рождественки и Горкого.

На Купянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ с оперативной информацией по состоянию на 8:00 14 октября.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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