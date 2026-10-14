Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва

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Російські війська в ніч проти 14 жовтня атакували кілька енергетичних об’єктів у Києві. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки для енергопостачання уточнюється.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

«Ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Нагадаємо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито попередили українське військове керівництво про можливе припинення обміну розвідданими та постачання озброєння,якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи. Але Україна такі удари припинила після оголошеного Трампом псевдоперемир'я.

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