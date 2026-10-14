Россия повредила несколько энергетических объектов Киева

В ночь на 14 октября российские войска атаковали несколько энергетических объектов в Киеве. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях для энергоснабжения уточняется.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

«Враг нанес удар по нескольким энергообъектам столицы», — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Напомним, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы предупредили украинское военное руководство о возможном прекращении обмена разведданными и поставок вооружения, если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Украина прекратила такие удары после объявленного Трампом псевдоперемирия.

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