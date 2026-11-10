После атак на дата-центры в России пользователи жалуются на сбои в работе «Алисы»

Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» стал чаще зависать, допускать ошибки при поиске информации и некорректно произносить слова.

Пользователи также сообщают, что иногда сервис вообще не реагирует на запросы.

Проблемы связывают с украинскими ударами по российским дата-центрам в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, после которых отдельные объекты пострадали или временно прекратили работу.

По данным сервиса DownDetector, количество жалоб на сбои «Алисы» с конца октября выросло примерно в пять раз за последние две недели.

Российская компания «Яндекс» перевезла все три своих суперкомпьютера («Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис») на новые вычислительные площадки после серии атак украинских дронов. В пресс-службе компании утверждают, что оборудование во время ударов не пострадало.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания Яндекс заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена ее инфраструктура.

Читай нас в