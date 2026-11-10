Украина передала партнерам предложения о перемирии и ожидает ответа от РФ — Сибига

Украина предложила свои подходы к перемирию с Россией в Черном море и в энергетической сфере.

Предложения уже переданы партнерам, сейчас Киев ожидает ответа от Москвы.

По его словам, позиция Украины на переговорах в Абу-Даби предусматривает деэскалацию, перемирие и предоставление гарантий безопасности.

Также украинская сторона предлагает встречу президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, которая, по мнению Сибиги, может ускорить завершение войны.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

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