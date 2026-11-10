Ukraina przedstawiła swoje propozycje dotyczące zawieszenia broni z Rosją na Morzu Czarnym oraz w sektorze energetycznym.

Propozycje zostały już przekazane partnerom, a obecnie Kijów oczekuje na odpowiedź Moskwy.

Według niego stanowisko Ukrainy podczas negocjacji w Abu Zabi zakłada deeskalację, zawieszenie broni oraz udzielenie gwarancji bezpieczeństwa.

Strona ukraińska proponuje również spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem, które – zdaniem Sybigi – może przyspieszyć zakończenie wojny.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

Przedstawiciele Ukrainy przybyli 10 listopada do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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