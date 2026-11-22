W libijskim porcie Bengazi doszło do potężnego wybuchu i wybuchł rozległy pożar, w wyniku czego prawdopodobnie zniszczono rosyjską korwetę rakietową „Merkury” projektu 20380 klasy „Stereguszy”. Informację tę podał w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, specjalistyczny serwis Naval News, powołując się na kilka dobrze poinformowanych źródeł.

Według analityków statek ogarnęły potężne płomienie i na razie nie wiadomo, czy spłonął całkowicie, czy też zatonął przy nabrzeżu. Przed wypadkiem korweta przebywała w porcie od kilku dni, eskortując konwój statków powiązanych z rosyjskim rządem, wykorzystywanych do eksportu broni i transportu ładunków wojskowych (podobnych do statku „Sparta II”, który dzień wcześniej został trafiony na Morzu Bałtyckim). Formalnie „Merkury” należy do Floty Czarnomorskiej RF, jednak z powodu wojny na Morzu Czarnym działa z baz Floty Północnej w Arktyce. Wydanie przypomina również, że korweta tego samego typu i projektu, „Boikij”, została poważnie uszkodzona przez ukraińskie drony 3 czerwca 2026 r. w suchym doku w Kronsztadzie niedaleko Sankt Petersburga.

Źródło: Naval News.

Przyczyna wybuchu w Bengazi nie została na razie ujawniona, jednak Naval News przypomina o wcześniejszych udanych operacjach przeciwko statkom powiązanym z Rosją na Morzu Śródziemnym, w których, według doniesień, brała udział Ukraina: w szczególności zatopienie statku Ursa Major 23 grudnia 2024 r. oraz zniszczenie tankowca do transportu gazu skroplonego „Arctic Metagaz” u wybrzeży Libii 3 marca 2026 r. Jednocześnie lokalne władze i obrona cywilna w Bengazi potwierdziły fakt porannego wybuchu i pożaru w bazie marynarki wojennej, ale twierdzą, że incydent miał miejsce w magazynie amunicji, a nie na rosyjskim okręcie wojennym.

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