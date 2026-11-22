利比亚班加西港发生剧烈爆炸并引发大规模火灾，据信导致俄罗斯20380型“守卫者”级导弹护卫舰“水星”号被摧毁。 2026年11月22日（周日），专业媒体《Naval News》援引数位知情人士的消息报道了这一事件。

据分析人士称，该舰被熊熊大火吞噬，目前尚不清楚它是否已完全烧毁，还是在码头附近沉没。 事发前，该护卫舰已在港口停泊数日，负责护航一队与俄罗斯政府有关联的船只，这些船只用于出口武器和运输军用物资（类似于前一天在波罗的海遭袭的“斯巴达二号”号 前一天在波罗的海被击中的那艘）。名义上，“水星”号隶属于俄罗斯黑海舰队，但由于黑海地区的战事，该舰目前从北极地区的北方舰队基地执行任务。 该媒体还指出，同型号、同项目的“博伊基”号护卫舰曾于2026年6月3日在圣彼得堡附近的克朗施塔特干船坞内，遭乌克兰无人机严重击伤。

来源：Naval News。

班加西爆炸的具体原因目前尚未披露，但《Naval News》提到了此前在地中海针对与俄罗斯有关联船只的成功行动，据报道乌克兰参与了这些行动： 特别是2024年12月23日击沉“Ursa Major”号船只，以及2026年3月3日在利比亚近海击沉液化天然气运输船“Arctic Metagaz”号。 与此同时，班加西当地当局和民防部门证实了当天早晨海军基地发生爆炸和火灾的事实，但坚称事件发生在弹药库，而非俄罗斯军舰上。

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