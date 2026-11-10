Asystent głosowy „Alicja” firmy „Yandex” zaczął częściej się zawieszać, popełniać błędy podczas wyszukiwania informacji oraz nieprawidłowo wymawiać słowa.

Użytkownicy zgłaszają również, że czasami usługa w ogóle nie reaguje na zapytania.

Problemy te wiąże się z ukraińskimi atakami na rosyjskie centra danych w obwodach riazańskim, kałuskim i włodzimierskim, w wyniku których niektóre obiekty uległy uszkodzeniu lub tymczasowo zawiesiły działalność.

Według serwisu DownDetector liczba skarg dotyczących awarii „Alisy” od końca października wzrosła w ciągu ostatnich dwóch tygodni około pięciokrotnie.

Rosyjska firma „Yandex” przeniosła wszystkie trzy swoje superkomputery („Liapunow”, „Galuszkin” i „Czerwonenkis”) do nowych centrów obliczeniowych po serii ataków ukraińskich dronów. Rzecznik prasowy firmy twierdzi, że sprzęt nie uległ uszkodzeniom podczas ataków.

W nocy z 10 na 11 października drony zaatakowały centrum danych „Yandex” w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Firma potwierdziła całkowite wstrzymanie jego działalności, co spowodowało w kraju zakłócenia na dużą skalę w funkcjonowaniu dziesiątek usług cyfrowych.

Rosyjska firma technologiczna Yandex oświadczyła, że w wyniku ataku dronów całkowicie wstrzymała działanie swojego centrum danych w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Według firmy atak spowodował uszkodzenia jej infrastruktury.

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