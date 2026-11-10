Naukowcy z Narodowego Centrum Badawczego „Instytut Kurchatowa” rozpoczęli szeroko zakrojone badania przesiewowe na małpach w wieku od 18 do ponad 30 lat w celu zbadania procesów starzenia się. Informację tę przekazał prezes tej instytucji naukowej, współpracownik Putina Michaił Kowalczuk, podczas forum genomowego w Moskwie.

W hodowlach instytutu przebywa ponad siedem tysięcy małp 22 gatunków, a przeprowadzenie kompleksowej analizy biochemicznej i strukturalnej naczyń krwionośnych oraz mózgu zwierząt traktuje się jako podstawę do opracowania metod przedłużania życia człowieka. W ramach projektu instytut wspólnie z naukowym centrum chirurgii utworzył biobank próbek krwi naczelnych do dalszych badań gerontologicznych, na które w rosyjskim budżecie przewidziano znaczne środki finansowe.

Michaił Kowalczuk jest uważany za wieloletniego zastępcę 74-letniego Putina jeszcze z czasów gangsterskich lat 90. oraz za jego nieoficjalnego doradcę ds. naukowych. Jego brat, miliarder Jurij Kowalczuk, należy do najbliższego otoczenia prezydenta. Putin wykazuje duże zainteresowanie tematem długowieczności. We wrześniu 2025 roku podczas jego wizyty w Chinach dziennikarze ustalili, że Putin rozmawiał z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem na temat przedłużenia życia do 150 lat.

Źródło: agencja informacyjna TASS.

Rosyjski dyktator Władimir Putin dąży do maksymalnego przedłużenia swojego życia za pomocą eksperymentalnych technologii medycznych i liczy na to, że zostanie pierwszym pacjentem, któremu przeszczepione zostaną sztucznie wyhodowane narządy. Na zlecenie Kremla w Rosji uruchomiono zakrojony na szeroką skalę program naukowy dotyczący biodruku żywych tkanek i ksenotransplantacji.

Rosja ogłasza ambitne plany w dziedzinie długowieczności i opracowywania środków przeciwstarzeniowych. Według brytyjskiego dziennika „Daily Star” państwowy program, na który rzekomo przeznaczono około 28 miliardów dolarów, dotyczy badań nad terapią genową, biodrukiem tkanek i innymi eksperymentalnymi technologiami. Córka Władimira Putina, Maria Woroncowa, stwierdziła, że Rosja ma szansę jako pierwsza stworzyć pigułkę przeciw starzeniu się, jednak eksperci uważają takie prognozy za przedwczesne.

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