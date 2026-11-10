“库尔恰托夫研究所”国家研究中心的科学家们启动了一项针对18岁至30多岁灵长类动物的大规模筛查研究，旨在探索衰老过程。 该科研机构主席、普京的亲信米哈伊尔·科瓦尔丘克在莫斯科举行的基因组论坛上透露了这一消息。

该研究所的饲养场饲养着22个物种、超过7000只猴子，对动物血管和大脑进行综合生化及结构分析，被视为研发延长人类寿命方法的基础。 作为该项目的一部分，该研究所与外科研究中心合作建立了灵长类动物血液样本生物库，用于后续的老年学研究，俄罗斯预算为此拨出了大量资金。

米哈伊尔·科瓦尔丘克被视为现年74岁的普京自90年代黑帮横行的时期起便相伴多年的老搭档，也是其在科学问题上的非正式顾问。他的兄弟、亿万富翁尤里·科瓦尔丘克属于总统的亲信圈。 普京对长寿话题表现出浓厚兴趣。2025年9月，在他访问中国期间，记者们获悉，普京曾与中国国家主席习近平讨论过将寿命延长至150岁的话题。

来源：塔斯社。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京希望借助实验性医疗技术尽可能延长自己的寿命，并计划成为首位接受人工培育器官移植的患者。 应克里姆林宫的要求，俄罗斯已启动了一项关于活体组织生物打印和异种移植的大规模科研计划。

俄罗斯宣布了在长寿及抗衰老手段研发领域的雄心勃勃的计划。 据英国《每日星报》报道，这项据称预算约为280亿美元的国家计划，涉及基因治疗、组织生物打印及其他实验性技术的研究。 弗拉基米尔·普京的女儿玛丽亚·沃罗恩佐娃表示，俄罗斯有望率先研制出抗衰老药丸，但专家认为此类预测为时过早。

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