Учёные Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» приступили к масштабному скрининговому исследованию приматов в возрасте от 18 до более 30 лет с целью изучения процессов старения. Об этом рассказал президент научного учреждения, соратник Путина Михаил Ковальчук во время проведения геномного форума в Москве.

В питомниках института содержатся более семи тысяч обезьян 22 видов, а проведение комплексного биохимического и структурного анализа сосудов и мозга животных рассматривается как основа для разработки методов продления продолжительности жизни человека. В рамках проекта институт совместно с научным центром хирургии создал биобанк образцов крови приматов для дальнейших геронтологических исследований, на которые в российском бюджете предусмотрено значительное финансирование.

Михаил Ковальчук считается давним другом 74-летнего Путина еще со времен бандитских 90-х и его неофициальным советником по научным вопросам. Его брат, миллиардер Юрий Ковальчук, входит в ближайшее окружение президента. Путин проявляет большой интерес к теме долголетия. В сентябре 2025 года во время его визита в Китай журналисты выяснили, что Путин беседовал с главой КНР Си Цзиньпином о продлении жизни до 150 лет.

Источник: информационное агентство ТАСС.

Российский диктатор Владимир Путин стремится максимально продлить свою жизнь с помощью экспериментальных медицинских технологий и рассчитывает стать первым пациентом, которому трансплантируют искусственно выращенные органы. По заказу Кремля в РФ развернули масштабную научную программу по биопечати живых тканей и ксенотрансплантации.

Россия заявляет об амбициозных планах в сфере долголетия и разработки средств против старения. По данным британского издания Daily Star, государственная программа, на которую якобы выделено около 28 миллиардов долларов, связана с исследованиями генной терапии, биопечати тканей и других экспериментальных технологий. Дочь Владимира Путина Мария Воронцова заявила, что у России есть шанс первой создать таблетку против старения, однако эксперты считают такие прогнозы преждевременными.

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