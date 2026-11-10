Rosyjski dyktator Władimir Putin próbuje rozpowszechniać wśród partnerów międzynarodowych fałszywe informacje, jakoby Ukraina kontrolowała jedynie 10% terytorium obwodu donieckiego.

„To nieprawda, Ukraina kontroluje 20% terytorium, a jej pozycja jest znacznie silniejsza niż w zeszłym roku” – oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga.

Według danych analityków DeepState pod kontrolą Ukrainy pozostaje dwukrotnie więcej terytoriów regionu niż twierdzi przywódca Kremla, a ukraińska operacja kontrmanewrowa pod Limanem skutecznie pokrzyżowała plany wroga dotyczące otoczenia kluczowych miast.

Źródło: MSZ na Telegramie.

10 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wypowiedział się na temat pomysłu przekazania Donbasu Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreślił, że ustępstwa terytorialne nie rozwiązują głównej kwestii: czy Władimir Putin zaprzestanie agresji po otrzymaniu tych terytoriów.

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i NATO podczas spotkania w Abu Zabi podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia pokojowe muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponadto porozumienie musi przewidywać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa.

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