Sąd Unii Europejskiej oddalił odwołanie rosyjskiego oligarchy, współzałożyciela „Alfa-Group” i Alfa-Banku, Hermana Khana, dotyczące uchylenia sankcji osobistych, potwierdzając ustalenia dotyczące jego utrzymującego się wpływu na rosyjski biznes.

UE i Wielka Brytania nałożyły ograniczenia na tego biznesmena 15 marca 2022 r. po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, zamrażając jego aktywa. Próbując uniknąć sankcji, Khan wraz z partnerami Michaiłem Friedmanem, Aleksiejem Kuzmiczowem i Andriejem Kosogowem formalnie sprzedali swoje udziały w spółce inwestycyjnej A1 Investment Holding jej dyrektorowi Aleksandrowi Fajnowi za symboliczną kwotę 100 tys. rubli, a akcje ABH Holdings (spółki macierzystej Alfa-Banku) przekazali Kosogowowi.

Rada UE we wrześniu 2026 roku zaktualizowała uzasadnienie sankcji, uznając sprzedaż spółki A1 za fikcyjną, co potwierdziły również ustalenia Sądu Najwyższego Anglii, który wykrył ukryte podczas wyceny aktywa holdingu warte dziesiątki milionów dolarów i funtów szterlingów. Władze europejskie stwierdziły, że German Khan nadal uczestniczył w zarządzaniu strukturami „Alfa-Group”, w szczególności Alfa-Bankiem.

Źródło: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi pięciu rosyjskich oligarchów i potwierdził zamrożenie ich środków. Chodzi o biznesmenów prowadzących działalność w Rosji, którzy podlegają sankcjom UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił sankcje osobiste wobec rosyjskich oligarchów Michaiła Fridmana i Piotra Avena.

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