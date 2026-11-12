Суд ЕС оставил в силе санкции в отношении соучредителя российской «Альфа-группы» Германа Хана

Суд Европейского Союза отклонил апелляцию российского олигарха, соучредителя «Альфа-группы» и «Альфа-банка» Германа Хана об отмене персональных санкций, подтвердив выводы о его сохраняющемся влиянии на российский бизнес.

ЕС и Великобритания ввели ограничения в отношении бизнесмена 15 марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, заморозив его активы. Пытаясь выйти из-под санкций, Хан вместе с партнерами Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Андреем Косоговым формально продали свои доли в инвестиционной компании A1 Investment Holding её руководителю Александру Файну за символические 100 тыс. рублей, а акции ABH Holdings (материнской структуры «Альфа-банка») передали Косогову.

Совет ЕС в сентябре 2026 года обновил обоснование санкций, признав продажу компании А1 фиктивной, что также подтвердили выводы Высокого суда Англии, который выявил скрытые при оценке активы холдинга на десятки миллионов долларов и фунтов стерлингов. Европейские власти констатировали, что Герман Хан продолжал участвовать в управлении структурами «Альфа-группы», в частности Альфа-банком.

Источник: Решение Суда Европейского Союза.

Суд Европейского Союза отклонил жалобы пяти российских олигархов и подтвердил замораживание их средств. Речь идет о бизнесменах, ведущих деятельность в России и подпадающих под действие санкций ЕС. Суд Европейского Союза отменил персональные санкции в отношении российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

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