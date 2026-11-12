Суд ЄС залишив у силі санкції проти співзасновника російської Альфа-груп Германа Хана

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Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію російського олігарха, співзасновника «Альфа-груп» та Альфа-банку Германа Хана щодо скасування персональних санкцій, підтвердивши висновки про його збережений вплив на російський бізнес.

ЄС і Велика Британія запровадили обмеження проти бізнесмена 15 березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заморозивши його активи. Намагаючись вийти з-під санкцій, Хан разом із партнерами Михайлом Фрідманом, Олексієм Кузьмичовим та Андрієм Косоговим формально продали свої частки в інвестиційній компанії A1 Investment Holding її керівнику Олександру Файну за символічні 100 тис. рублів, а акції ABH Holdings (материнської структури Альфа-банку) передали Косогову.

Рада ЄС у вересні 2026 року оновила обґрунтування санкцій, визнавши продаж компанії А1 фіктивним, що також підтвердили висновки Високого суду Англії, який виявив приховані під час оцінки активи холдингу на десятки мільйонів доларів та фунтів стерлінгів. Європейська влада констатувала, що Герман Хан продовжив брати участь в управлінні структурами «Альфа-груп», зокрема Альфа-банком.

Джерело: Рішення Суду Європейського Союзу.

Суд Європейського Союзу відхилив скарги п’яти російських олігархів і підтвердив заморожування їхніх коштів. Йдеться про бізнесменів, які ведуть діяльність у Росії, та підпадають під дію санкцій ЄС. Суд Європейського Союзу скасував персональні санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана і Петра Авена.

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