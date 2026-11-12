Kolejna runda rozmów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu.

Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi specjalni wysłannicy prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.

Według agencji Bloomberg, powołującej się na źródło bliskie Kremlowi, stanowiska Rosji i Ukrainy nie uległy zmianie, a wizytę amerykańskich przedstawicieli określono raczej jako „wizytę grzecznościową”.

Po rozmowach w Abu Zabi Kushner przyznał, że między stronami nadal istnieją istotne rozbieżności i brakuje zaufania. Za najtrudniejszą kwestię uznał problem terytoriów.

Profesor stosunków międzynarodowych Sławomir Dembski uważa, że obecne rozmowy nie tworzą politycznej podstawy dla pokoju. Jego zdaniem mogą one pomóc w wymianie jeńców i rozwiązaniu innych kwestii praktycznych, jednak nie eliminują kluczowych sporów między stronami.

Źródło: Bloomberg

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff po spotkaniu z Władimirem Putinem ogłosił pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy negocjacji.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, przybyli do Moskwy na rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na lotnisku Wnukowo amerykańską delegację powitał specjalny przedstawiciel Putina, Kirill Dmitriew.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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