Очередной раунд дипломатических переговоров по вопросу прекращения войны в Украине не привёл к прорыву.

После двухдневных переговоров в Абу-Даби специальные посланники президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Беседа длилась около двух часов.

По данным Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, позиции России и Украины не изменились, а визит американских представителей назвали скорее «визитом вежливости».

После переговоров в Абу-Даби Кушнер признал, что между сторонами остаются существенные разногласия, а доверия нет. Самым сложным вопросом он назвал территориальные проблемы.

Профессор международных отношений Славомир Дембский считает, что нынешние переговоры не создают политической основы для мира. По его мнению, они могут помочь в обмене пленными и решении других практических вопросов, однако не устраняют ключевых противоречий между сторонами.

Источник: Bloomberg

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил об определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В аэропорту Внуково американскую делегацию встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения вопросов мира в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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