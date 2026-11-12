Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним не принесли результатів — Bloomberg

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Черговий раунд дипломатичних контактів щодо завершення війни в Україні не дав прориву.

Після дводенних переговорів в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Розмова тривала близько двох годин.

За даними Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля, позиції Росії та України не змінилися, а візит американських представників назвали радше «візитом ввічливості».

Після переговорів в Абу-Дабі Кушнер визнав, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності, а довіри немає. Найскладнішим питанням він назвав території.

Професор міжнародних відносин Славомір Дембський вважає, що нинішні переговори не створюють політичного підґрунтя для миру. На його думку, вони можуть допомогти з обміном полоненими та вирішенням інших практичних питань, однак не усувають ключових суперечностей між сторонами.

Джерело: Bloomberg

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

пеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В аеропорту Внуково американську делегацію зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

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