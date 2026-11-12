维特科夫和库什纳与普京的谈判未取得成果——彭博社

关于结束乌克兰战争的最新一轮外交接触未取得突破。

在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使斯蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两个小时。

据彭博社援引一位接近克里姆林宫的消息人士称，俄罗斯和乌克兰的立场均未改变，而美国代表的此次访问更多被视为“礼节性访问”。

在阿布扎比会谈结束后，库什纳承认双方之间仍存在重大分歧，且缺乏互信。他将领土问题称为最棘手的问题。

国际关系学教授斯拉沃米尔·登布斯基认为，当前的谈判并未为和平奠定政治基础。 在他看来，这些谈判虽有助于战俘交换及解决其他实际问题，但无法消除双方之间的关键分歧。

来源：彭博社

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示已取得一定进展，并希望宣布下一轮谈判的安排。

美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳已抵达莫斯科，与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京进行会谈。 在伏努科沃机场，普京的特别代表基里尔·德米特里耶夫迎接了美国代表团。

11月12日，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京提议组织一支前往顿涅茨克州康斯坦丁诺夫卡的人道主义代表团，并邀请乌克兰和俄罗斯的监察员参与筹备工作。

此前，维特科夫和库什纳曾在莫斯科与普京会面，商讨乌克兰和平问题。

在此之前，克里姆林宫已披露了普京与维特科夫及库什纳尔谈判的议题。

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