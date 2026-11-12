Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви на зустріч із Путіним

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Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В аеропорту Внуково американську делегацію зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Літак з американськими переговірниками приземлився у столичному аеропорту Внуково. Там на них уже чекав Кирило Дмитрієв. Після зустрічі кортеж делегації залишив територію аеропорту.

Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що переговори Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним заплановані на першу половину дня.

Після візиту до Москви американські представники мають вирушити до Дубліна, де запланована їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори за участю української, американської та російської делегацій. Їхніми ключовими темами мали б стати припинення вогню та гарантії повоєнної безпеки для України. Проте акценти змістилися на обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки, яка буде сформована після завершення війни в Україні.

Українська позиція на мирних переговорах залишається незмінною: припинення вогню, створення дієвої системи безпекових гарантій та повернення полонених.

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