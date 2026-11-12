Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В аэропорту Внуково американскую делегацию встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Самолет с американскими переговорщиками приземлился в столичном аэропорту Внуково. Там их уже ждал Кирилл Дмитриев. После встречи кортеж делегации покинул территорию аэропорта.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным запланированы на первую половину дня.

После визита в Москву американские представители должны отправиться в Дублин, где запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают российские СМИ.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций. Их ключевыми темами должны были стать прекращение огня и гарантии послевоенной безопасности для Украины. Однако акценты сместились на обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности, которая будет сформирована после завершения войны в Украине.

Позиция Украины на мирных переговорах остается неизменной: прекращение огня, создание действенной системы гарантий безопасности и возвращение пленных.

Читай нас в