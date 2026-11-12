Specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, przybyli do Moskwy na rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na lotnisku Wnukowo amerykańską delegację powitał specjalny przedstawiciel Putina, Kirill Dmitriew.

Samolot z amerykańskimi negocjatorami wylądował na stołecznym lotnisku Wnukowo. Czekał tam już na nich Kirill Dmitriew. Po spotkaniu konwój delegacji opuścił teren lotniska.

Wcześniej doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow poinformował, że rozmowy Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem zaplanowano na pierwszą połowę dnia.

Po wizycie w Moskwie amerykańscy przedstawiciele mają udać się do Dublina, gdzie zaplanowano ich spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Informują o tym rosyjskie media.

11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ich głównymi tematami miały być zawieszenie ognia oraz gwarancje bezpieczeństwa powojennego dla Ukrainy. Jednak nacisk przesunął się na dyskusję o przyszłej architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która zostanie ukształtowana po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Stanowisko Ukrainy w rozmowach pokojowych pozostaje niezmienne: zawieszenie ognia, stworzenie skutecznego systemu gwarancji bezpieczeństwa oraz powrót jeńców.

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