Według wstępnych informacji rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami S-8000 (typu „Banderol”) na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w zakład cywilny położony w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

W wyniku ostrzału rannych zostało dwoje cywilów – mężczyzna urodzony w 1938 roku oraz dziecko urodzone w 2015 roku. Zakład poniósł znaczne zniszczenia, a na jego terenie wybuchł pożar. Ponadto fala uderzeniowa i odłamki uszkodziły kilka prywatnych domów, a ogień zniszczył kilka samochodów.

Źródło: Burmistrz Złotopola Mykoła Baksziejew na swoim kanale w Telegramie.

4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma dronami na cywilne przedsiębiorstwo w Zlatopolu w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zniszczono część produkcji, uszkodzono sprzęt produkcyjny i magazyny, a także wybuchł rozległy pożar.

W jednej z miejscowości w obwodzie winnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono budynek Centrum Obsługi Podatników.

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