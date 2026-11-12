В Златополе в Харьковской области в результате ракетного обстрела «Бандероль» пострадали два человека

Российские войска, по предварительным данным, нанесли удар двумя ракетами С-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

В результате обстрела пострадали двое гражданских лиц — мужчина 1938 года рождения и ребенок 2015 года рождения. Предприятие понесло значительные разрушения, на его территории возник пожар. Также взрывной волной и осколками повреждены несколько частных домовладений и уничтожены огнем несколько автомобилей.

Источник: мэр Златополя Николай Бакшеев в своём Telegram-канале.

4 ноября российские войска нанесли удар двумя беспилотниками по гражданскому предприятию в Златополе Харьковской области. В результате атаки уничтожена часть продукции, повреждено производственное оборудование и складские помещения, возник масштабный пожар.

В одном из населенных пунктов Винницкой области в результате российской атаки повреждено здание Центра обслуживания налогоплательщиков.

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