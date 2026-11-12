Російська атака пошкодила податкову службу на Вінниччині

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В одному з населених пунктів Вінницької області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Центру обслуговування платників податків.

Вибуховою хвилею у приміщенні вибило вікна. Серед працівників податкової та відвідувачів постраждалих немає.

Попри пошкодження, Державна податкова служба продовжує надавати послуги. Зокрема, дистанційно — через Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова».

Джерело: Державна податкова служба України

Від удару російського дрона 1 листопада в Козятині загинули жінка і 13-річна дівчинка, ще двоє дорослих та четверо дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Постраждали двоє чоловіків: один дістав поранення передпліччя, іншому діагностували гостру реакцію на стрес.

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