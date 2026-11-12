Російська атака пошкодила податкову службу на Вінниччині
В одному з населених пунктів Вінницької області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Центру обслуговування платників податків.
Вибуховою хвилею у приміщенні вибило вікна. Серед працівників податкової та відвідувачів постраждалих немає.
Попри пошкодження, Державна податкова служба продовжує надавати послуги. Зокрема, дистанційно — через Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова».
Джерело: Державна податкова служба України
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