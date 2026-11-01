Російські дрони атакували Київщину — постраждали двоє чоловіків

Уранці 1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Постраждали двоє чоловіків: один дістав поранення передпліччя, іншому діагностували гостру реакцію на стрес. У кількох районах пошкоджені приватні будинки, автомобілі та інші об’єкти, а в Бучанському й Обухівському районах виникли пожежі.

У Броварському районі пошкоджені три приватні житлові будинки, господарська будівля та автомобіль. Один із місцевих жителів зазнав гострої реакції на стрес. Інформації про його госпіталізацію не надходило.

У Білоцерківському районі постраждав ще один чоловік. Він дістав поранення передпліччя, тому його госпіталізували. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

У Бориспільському районі пошкодження зафіксували одразу на кількох об’єктах. За даними ОВА, там постраждали десять приватних житлових будинків, автомобіль, дитячий майданчик і приміщення магазину.

У Бучанському районі через атаку загорівся приватний будинок. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

В Обухівському районі також виникла пожежа у приватному житловому будинку. На місці працюють рятувальники.

Отже, російська атака призвела до пошкоджень житлової забудови та цивільної інфраструктури одразу в кількох районах Київщини. За попередніми даними обласної військової адміністрації, постраждали двоє людей. Інформації про загиблих у повідомленні ОВА немає. Про наслідки російської атаки повідомила Київська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

Упродовж доби 1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Наслідки ударів зафіксували у шести районах: пошкоджені енергетичні об’єкти, приватні будинки, магазин і транспорт. Одна жінка дістала травми та потребувала допомоги медиків.

Унаслідок нічної російської атаки на Київщині травмувалися двоє людей. У Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Упродовж доби 29 жовтня російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Наслідки ворожих ударів зафіксували на території чотирьох районів регіону.

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