Российские дроны атаковали Киевскую область — пострадали двое мужчин

Утром 1 ноября российские беспилотники нанесли удар по Киевской области. Пострадали двое мужчин: один получил ранение в предплечье, у другого диагностировали острую стрессовую реакцию. В нескольких районах повреждены частные дома, автомобили и другие объекты, а в Бучанском и Обуховском районах возникли пожары.

В Броварском районе повреждены три частных жилых дома, хозяйственное здание и автомобиль. Один из местных жителей перенес острую стрессовую реакцию. Информации о его госпитализации не поступало.

В Белоцерковском районе пострадал ещё один мужчина. Он получил ранение предплечья, поэтому его госпитализировали. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Бориспольском районе повреждения зафиксировали сразу на нескольких объектах. По данным ОВА, там пострадали десять частных жилых домов, автомобиль, детская площадка и помещение магазина.

В Бучанском районе в результате атаки загорелся частный дом. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

В Обуховском районе также возник пожар в частном жилом доме. На месте работают спасатели.

Таким образом, российская атака привела к повреждениям жилой застройки и гражданской инфраструктуры сразу в нескольких районах Киевской области. По предварительным данным областной военной администрации, пострадали два человека. Информации о погибших в сообщении ОВА нет. О последствиях российской атаки сообщила Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

В течение суток 1 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. Последствия ударов зафиксированы в шести районах: повреждены энергетические объекты, частные дома, магазин и транспорт. Одна женщина получила травмы и нуждалась в помощи медиков.

В результате ночной российской атаки на Киевщине пострадали два человека. В Броварском районе поврежден частный жилой дом и хозяйственная постройка.

В течение суток 29 октября российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Последствия вражеских ударов зафиксированы на территории четырех районов региона.

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