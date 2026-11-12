Rosyjski atak spowodował zniszczenia w urzędzie skarbowym w obwodzie winnickim

W jednej z miejscowości w obwodzie winnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono budynek Centrum Obsługi Podatników.

Fala wybuchu wyrwała okna w budynku. Wśród pracowników urzędu skarbowego i osób odwiedzających nie ma ofiar.

Pomimo uszkodzeń Państwowa Służba Podatkowa nadal świadczy usługi. W szczególności zdalnie — za pośrednictwem Gabinetu Elektronicznego oraz aplikacji mobilnej „Moja Podatkowa”.

Źródło: Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona 1 listopada w Koziatynie zginęła kobieta i 13-letnia dziewczynka, a jeszcze dwoje dorosłych i czworo dzieci odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

W ciągu dnia 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Koziatyn w obwodzie winnickim, uderzając w rejon PRB. Uderzenie spadło na teren między akademikiem szkoły kolejowej a budynkiem dydaktycznym, kilkaset metrów od dworca kolejowego.

1 listopada rosyjskie drony zaatakowały obwód kijowski. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn: jeden odniósł rany przedramienia, u drugiego zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

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