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В результате российского нападения пострадало здание налоговой службы в Винницкой области

UA NEWS 12 Ноября 2026 15:45
В результате российского нападения пострадало здание налоговой службы в Винницкой области

В одном из населенных пунктов Винницкой области в результате российского нападения было повреждено здание Центра обслуживания налогоплательщиков.

Взрывная волна выбила окна в здании. Среди сотрудников налоговой службы и посетителей пострадавших нет.

Несмотря на повреждения, Государственная налоговая служба продолжает оказывать услуги. В частности, дистанционно — через «Электронный кабинет» и мобильное приложение «Моя налоговая».

Источник: Государственная налоговая служба Украины

От удара российского дрона 1 ноября в Козятине погибли женщина и 13-летняя девочка, ещё двое взрослых и четверо детей получили ранения различной степени тяжести.

Российские войска днем 1 ноября атаковали Козятин в Винницкой области, нанеся удар по району ПРБ. Удар пришелся на территорию между общежитием железнодорожного училища и учебным корпусом в нескольких сотнях метров от железнодорожного вокзала.

1 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. Пострадали двое мужчин: один получил ранение предплечья, у другого диагностировали острую стрессовую реакцию. 

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