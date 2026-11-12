W dniu 12 listopada w ciągu dnia obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 60 z 66 dronów odrzutowych

W ciągu dnia 12 listopada ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 124 wrogie drony oraz dwa pociski krążące typu „Banderole”. Przy tym prawie wszystkie drony odrzutowe zostały zestrzelone lub unieszkodliwione.

„W czwartek, w godzinach od 06:30 do 19:00, wróg zaatakował Ukrainę 143 dronami bojowymi, w tym 66 dronami odrzutowymi, a także dronami typu „Gerbera” i innymi”, — poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy. Według wstępnych danych siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 124 drony, w tym 60 odrzutowych, a także dwa „Banderole”; działania bojowe trwają, ponieważ w przestrzeni powietrznej kraju pozostaje jeszcze kilka dronów.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami S-8000 (typu „Banderole”) na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w cywilny zakład położony w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

W jednej z miejscowości w obwodzie winnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono budynek Centrum Obsługi Podatników.

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