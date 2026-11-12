ППО знешкодила 60 із 66 реактивних дронів удень 12 листопада
Протягом дня 12 листопада протиповітряна оборона України знешкодила 124 ворожі безпілотники та два баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». при цьому майже всі реактивні дрони були збиті або подавлені.
«Із 06:30 до 19:00 четверга ворог атакував Україну 143 ударними БпЛА, зокрема 66 реактивними, а також дронами типу "Гербера" та іншими», — повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. За попередніми даними, сили ППО збили або заглушили 124 безпілотники, включно з 60 реактивними, а також дві «Бандеролі», при цьому бойова робота триває, оскільки в повітряному просторі країни залишається ще кілька дронів.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ.
Російські війська 12 листопада завдали удару двома ракетами S-8000 (типу «Бандероль») по місту Златопіль у Харківській області. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови.
В одному з населених пунктів Вінницької області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Центру обслуговування платників податків.