ППО знешкодила 60 із 66 реактивних дронів удень 12 листопада

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Протягом дня 12 листопада протиповітряна оборона України знешкодила 124 ворожі безпілотники та два баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». при цьому майже всі реактивні дрони були збиті або подавлені.

«Із 06:30 до 19:00 четверга ворог атакував Україну 143 ударними БпЛА, зокрема 66 реактивними, а також дронами типу "Гербера" та іншими», — повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. За попередніми даними, сили ППО збили або заглушили 124 безпілотники, включно з 60 реактивними, а також дві «Бандеролі», при цьому бойова робота триває, оскільки в повітряному просторі країни залишається ще кілька дронів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

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