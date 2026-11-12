ПВО сбила 60 из 66 реактивных дронов днём 12 ноября

В течение дня 12 ноября противовоздушная оборона Украины обезвредила 124 вражеских беспилотника и два баражирующих боеприпаса типа «Бандероль». При этом почти все реактивные дроны были сбиты или подавлены.

«С 06:30 до 19:00 четверга враг атаковал Украину 143 ударными БПЛА, в том числе 66 реактивными, а также дронами типа «Гербера» и другими», — сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, силы ПВО сбили или заглушили 124 беспилотника, включая 60 реактивных, а также две «Бандероли», при этом боевые действия продолжаются, поскольку в воздушном пространстве страны остаются еще несколько дронов.

Источник: Воздушные силы ВСУ.

12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

В одном из населенных пунктов Винницкой области в результате российской атаки повреждено здание Центра обслуживания налогоплательщиков.

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