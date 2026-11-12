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Rosjanie dwukrotnie zaatakowali ratowników Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie zaporoskim

UA NEWS 12 listopada 2026 18:18
Rosjanie dwukrotnie zaatakowali ratowników Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie zaporoskim

12 listopada w Komyshuwasi, w ósmym dniu akcji poszukiwawczej w Komyshuwasi, rosyjscy okupanci dwukrotnie zaatakowali ratowników.

Żaden z ratowników nie odniósł obrażeń, jednak w wyniku ataku uszkodzono specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz samochód służbowy.

 Pomimo ostrzałów ratownicy kontynuują działania poszukiwawcze.

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Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Pod gruzami w Komyshuwasi może nadal znajdować się 19 osób po nalocie rosyjskich sił zbrojnych.

Przypomnijmy, że 6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku.

Rodziny osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim, otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

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