Росіяни двічі атакували рятувальників ДСНС на Запоріжжі

0:00 / 0:00

У Комишувасі 12 листопада на восьмий день пошукової операції у Комишувасі російські окупанти двічі вдарили по рятувальниках.

Особовий склад не постраждав, однак внаслідок атаки пошкоджено спеціальну рятувальну техніку та службовий автомобіль.

Попри обстріли, рятувальники продовжують пошукові роботи.

Джерело: ДСНС України

Під завалами у Комишувасі можуть залишатися ще 19 людей після авіаудару РФ.

Нагадаємо, що 6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

Читай нас у