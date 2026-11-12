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Росіяни двічі атакували рятувальників ДСНС на Запоріжжі

UA NEWS 12 Листопада 2026 18:18
Росіяни двічі атакували рятувальників ДСНС на Запоріжжі
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У Комишувасі 12 листопада на восьмий день пошукової операції у Комишувасі російські окупанти двічі вдарили по рятувальниках.

Особовий склад не постраждав, однак внаслідок атаки пошкоджено спеціальну рятувальну техніку та службовий автомобіль.

 Попри обстріли, рятувальники продовжують пошукові роботи.

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Джерело: ДСНС України

Під завалами у Комишувасі можуть залишатися ще 19 людей після авіаудару РФ.

Нагадаємо, що 6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

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