Россияне дважды атаковали спасателей ГСЧС в Запорожской области

В Комышувасе 12 ноября, на восьмой день поисковой операции в Комышувасе, российские оккупанты дважды нанесли удары по спасателям.

Личный состав не пострадал, однако в результате атаки была повреждена специальная спасательная техника и служебный автомобиль.

Несмотря на обстрелы, спасатели продолжают поисковые работы.

Источник: ГСЧС Украины

Под завалами в Комышувасе могут оставаться ещё 19 человек после авиаудара РФ.

Напомним, что 6 ноября спасатели обнаружили в Комышувахе тела ещё девяти жертв российского удара.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

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