W obwodzie odeskim odnotowano zniszczenia infrastruktury cywilnej w wyniku ataku Rosji
21 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód odeskie, w wyniku czego uszkodzona została infrastruktura cywilna.
„Dzisiaj w ciągu dnia wróg ponownie zaatakował obwód odeskie. Doszło do uszkodzeń infrastruktury cywilnej, w szczególności dwóch domów prywatnych. Nie ma ofiar” – napisał szef obwodu.
Zaznaczył, że odpowiednie służby pracują nad usunięciem skutków ataku.
Informację tę przekazał na Telegramie szef Obwodnej Administracji Odesskiej Oleg Kiper.
Rosja zaatakowała magazyny zboża oraz salon Mercedes-Benz w obwodzie odeskim.
Odessa i obwód pozostały bez prądu w wyniku ataku Rosji.