21 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód odeskie, w wyniku czego uszkodzona została infrastruktura cywilna.

„Dzisiaj w ciągu dnia wróg ponownie zaatakował obwód odeskie. Doszło do uszkodzeń infrastruktury cywilnej, w szczególności dwóch domów prywatnych. Nie ma ofiar” – napisał szef obwodu.

Zaznaczył, że odpowiednie służby pracują nad usunięciem skutków ataku.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Obwodnej Administracji Odesskiej Oleg Kiper.

Rosja zaatakowała magazyny zboża oraz salon Mercedes-Benz w obwodzie odeskim.

Odessa i obwód pozostały bez prądu w wyniku ataku Rosji.

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