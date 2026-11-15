рф атакувала склади із зерном s салон Mercedes-Benz на Одещині

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російські війська 15 листопада завдали ударів по Одеській області, внаслідок чого зруйновано склади для зберігання зерна та будівлю офіційного автоцентру Mercedes-Benz в Одесі.

«Внаслідок ударів виникли пожежі, також зайнялись автомобілі. Під атакою була будівля автомобільного центру та склади, зокрема для зберігання зерна», — повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місцях влучань працюють екстрені та профільні служби для ліквідації наслідків пожеж, а інформація про постраждалих наразі не надходила.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Вишгородському районі Київської області 15 листопада внаслідок повторної російської атаки по складських приміщеннях промислового підприємства постраждав чоловік, якому оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Удень 15 листопада російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області.

Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали троє людей. На місці влучання спалахнула пожежа.

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